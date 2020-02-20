ليبيا – أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لاغية وباطلة كونها خارج إطار القانون الدولي ولا ترتب أي تبعات قانونية،فضلا عن كونها تشعل فتيل الحرب الأهلية وتشكل محاولة لوضع يد قوى خارجية على ليبيا.

دندياس وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره اللبناني ناصيف حتي وفقاً لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أشار إلى أن مذكرة التفاهم بين أنقرة والسراج تعطي للنزاع طابعا دوليا بانتهاكها لحقوق السيادة الخاصة باليونان الأمر الذي يهدد السلم والاستقرار في شرقي المتوسط.