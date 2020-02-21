الولايات المتحدة – لا تزال تفصلنا شهور عن إصدار هاتف Galaxy S11 الجديد، والمقرر الإعلان عنه ما بين فبراير/شباط ومارس/آذار 2020، ولكن إعلان شركة تصنيع المعالجات كوالكم عن رقاقة معالج سناب دراغون 865 المميزة يمنحنا فكرة جيدة لما قد تكون عليه آلية العمل الداخلية لجهاز S11.

هواتف Galaxy تعد من بين أولى الهواتف التي تستخدم أحدث رقاقات كوالكم منذ سنوات. ولأنها أكبر شركة تصنيع رقاقات هاتفية في العالم تعمل معالجات كوالكم عالية المستوى في العديد من أكثر الهواتف تقدماً على سطح الأرض.

وتأتي العديد من خصائص الهاتف المميزة مباشرة من رقاقة المعالج، وليس من جهة تصنيع الهاتف نفسه.

يأتي معالج سناب دراغون 865 بخصائصه المتقدمة في سرعات واتصالات الجيل الخامس، والتصوير والفيديو، وقارئ البصمة المعزز، والألعاب، والذكاء الصناعي، وعدد من المميزات الجديدة التي نتعرف عليها هنا بحسب ما نشره موقع CNET الأمريكي.

كوالكم سناب دراغون 865 وتضمين شبكات الجيل الخامس من البداية

على عكس معالج العام الماضي، سناب دراغون 855، في هاتف Galaxy S10 ومجموعة أخرى من الهواتف، سوف يوفر معالج سناب دراغون 865 خصائص شبكات الجيل الخامس من البداية. بمعنى آخر، أي هاتف يعمل بمعالج 865 سوف يكون مستعداً للعمل على شبكات الجيل الخامس، وذلك للاستمتاع بخصائص تقنية الجيل الخامس الأسرع، مثل “الموجات الملليمترية” الأسرع، و “النطاقات الفرعية الأطول– 6 غيغاهرتز”.

سوف تصبح قدرات التحميل والتنزيل الأسرع خاصية أساسية إذا واصلت شبكات الجيل الخامس التوسع والانتشار في عام 2020. ولكن من الملاحظ أن رقاقة 865 لا تمتلك مودم جيل خامس مدمجاً حتى الآن، وسيظل على صنّاع الهواتف دمج المعالج مع مودم كوالكم X55 منفصل. وأصحاب الهواتف سوف يحصلون من ذلك الخليط على أجهزة قادرة على الوصول إلى سرعة 7.5 غيغابايت في الثانية، أي أسرع من معظم خدمات الإنترنت المنزلية.

هذه السرعات الخاطفة قد تفتح الباب أمام خصائص وتطبيقات جديدة رائعة، أو على الأقل تيسير الأعمال اليومية، مثل بث مقاطع الفيديو ومكالمات الفيديو فائقة الوضوح، وغيرها من الأمور.

تحسينات على الكاميرا والفيديو في هواتف سناب دراغون 865

ما الذي قد تقوله عن كاميرا 200 ميغابكسل، أو معالجة كاميرا فائقة السرعة تمكنك من التقاط صورة 64 ميغابكسل في نفس الوقت الذي تصوّر فيه فيديو بالمدى الديناميكي العالي (HDR) بدقة 4K؟

يأتي معالج سناب دراغون 865 بمعالج صور جديد، يُدعى سبكترا 480 (Spectra 480)، تزعم كوالكم أن سرعته لحظية، وفائق الفاعلية والتوفير للطاقة. قد لا يتعجل هاتف Galaxy S11 أو غيره من الهواتف باستخدام كاميرا 200 ميغابكسل (يستخدم هاتف S10 كاميرا رئيسية 12 ميغابكسل)، ولكن هذه الهواتف سوف تسعى لاستخدام قدرات هذا المعالج بوسائل أخرى.

تقنياً، معالج الصور الجديد من معالج سناب دراغون 865 يعمل بمعدل 2 غيغابكسل في الثانية. وهذا مهم لقدرات الكاميرات العصرية مثل تصوير فيديو يمتاز بالدقة العالية والحركة البطيئة الفائقة، أو تشغيل العديد من الكاميرات في نفس الوقت، بحيث يمكنك التنقل لحظياً بين الكاميرا المقربة، وكاميرا الزاوية العريضة، وكاميرا فائقة العرض. وتقول كوالكم إن سرعة التشغيل توفر الطاقة أيضاً، وتجعل الهاتف أبرد عند إجراء مهام معالجة الصور بشكل مكثف.

يحتاج إطار واحد من مقطع فيديو بجودة 8K إلى حوالي 33 ميغابكسل، لذا الكاميرا التي يمكنها معالجة 2 غيغابكسل في الثانية من بيانات الصورة تتيح لك تصوير مقطع فيديو بجودة 8K بسرعة 60 إطاراً في الثانية، إذا كان نظام تخزين الهاتف وغيره من إمكانات الهاتف ترقى إلى ذلك. هذه القدرة الهائلة على معالجة البيانات تساعد أيضاً على تصوير المزيد من هواتف 2020 مقاطع فيديو طويلة فائقة بطء الحركة، بمعدلات تصل إلى 960 إطاراً في الثانية، أي أفضل بمقدار مرتين إلى أربع مرات مما نحصل عليه من معظم الهواتف المميزة المتاحة اليوم في الأسواق.

بالإضافة لذلك، محرك الكاميرا الجديد لمعالج سناب دراغون 865 هو الأول من نوعه الذي يصوّر بتقنية Dolby Vision HDR، للحصول على توازن أفضل بين الأضواء الساطعة والظلال المعتمة. كما يمكنها تمييز أكثر من مليار لون.

إمكانية استمرارية تشغيل كل شيء تقريباً

أجهزة استشعار الهاتف يمكنها معرفة إن كنت تتحرك أم ثابتاً، وتحديد اتجاه الشمال من الجنوب. كما يمكنها إدراك إن كان الهاتف في جيبك، ومقدار السطوع المطلوب للشاشة في اليوم الغائم. وبالنسبة لكوالكم فهذه مجرد بداية.

يجمع معالج سناب دراغون 865 مجموعة “استشعار جديدة” تستخدم الذكاء الصناعي للمساعدة في معالجة الأصوات وبث مقاطع الفيديو، ومعرفة موقعك وبث بيانات Wi-Fi، وهذا له تأثير على جعل بعض الخصائص في وضع التشغيل الدائم، وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، مثل المساعد الصوتي وخفض التشويش، ولا يؤثر ذلك على سعة البطارية.

على سبيل المثال، بإمكان هواتف 2020، نظرياً، الاستفادة من التطبيقات وأجهزة الاستشعار التي تعمل على تشغيل وضع القيادة تلقائياً وغيرها من المهام، عندما تستشعر ركوبك السيارة للعودة إلى منزلك بعد العمل.

قارئ بصمة أكبر وأسرع وأكثر أماناً في الشاشة

في العام الماضي، قدَّم معالج سناب دراغون 855 مستشعر بصمة بالموجات الصوتية في الشاشة، يستخدم الموجات الصوتية لإلغاء قفل الشاشة. كانت دقة وسرعة إلغاء قفل الهواتف بهذه الطريقة متفاوتة في الاختبارات، مما أثار تساؤلات حول الحماية بالطريقة التي تُستخدم بها هذه التقنية في هواتف Galaxy S10 من سامسونغ.

مع معالج سناب دراغون 865، تحاول كوالكم مجدداً استخدام تقنية 3D Sonic Max، قارئ بصمة أكبر في الشاشة بمساحة كافية لمسح اثنين من أصابعك ضوئياً. وتقول كوالكم إن المساحة التي يستهدفها قارئ البصمة 3D Sonic Max أكبر 17 مرة من مستشعر البصمة الأصلي.

وتزعم كوالكوم أن مسح إصبعين ضوئياً سوف يجعل قارئ البصمة في الشاشة أسرع وأدق، وأكثر أماناً وحماية، وذلك لضرورة تطابق المزيد من البيانات الحيوية مع المسح الضوئي. كما يمكن استخدام تقنية 3D Sonic Max أيضاً لقياس معدل ضربات القلب.

سناب دراغون 865 يضاهي قدرات الألعاب على الأجهزة المكتبية

أصبحت الألعاب من أهم استخدامات الهواتف، سواء الألعاب العادية البسيطة أو الألعاب المتطورة الأكثر تعقيداً. حتى إن كوالكم صمّمت رقاقة ألعاب مخصصة لهواتف الفئة المتوسطة. ولكن في مجموعتها الراقية من الرقاقات أدخلت كوالكم العديد من الترقيات، لجعل تجربة الألعاب على الهواتف تضاهي تجربة اللعب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

أكبر تلك التحديثات يتمثل في دعم معدل تنشيط الشاشة 144 هرتز، الذي يتفوق على معدلات 120 هرتز و90 هرتز المستخدمين حالياً في معظم الهواتف، مثل هواتف Asus ROG Phone II وGoogle Pixel 4، على الترتيب. معدل التنشيط الأعلى يساعد على جعل الرسومات والتصفح أكثر سلاسة وانسيابية، مما يعزز تجربة اللعب بشكل هائل.

ومن التحسينات الهائلة أيضاً وحدة معالجة الرسومات Adreno 650 نفسها، المصممة لتحميل رسومات الألعاب 20% أسرع وكفاءة طاقة 35% أكثر من نموذج المعالجة الحالي.

سوف تكون قادرة على تنزيل تعريفات وحدة معالجة الرسومات من متجر جوجل عندما توفرها جهات تصنيع الهواتف، مما يمنحك المزيد من السيطرة والتحكم في التعريفات والإعدادات التي تريدها عندما تريدها. ومن التحسينات الأخرى موالفة الألوان وتأثيرات الإضاءة للمساعدة في جعل الألعاب أكثر واقعية، خاصة عند تطبيقها على الألعاب التي لا تستخدم ألوان المدى الديناميكي العالي بشكل مدمج.

خصائص معالج كوالكم سناب دراغون 865

دعم شبكة الجيل الخامس للموجات الملليمترية والنطاقات الفرعية الأطول- 6 هرتز في كل من ترددات TDD وFDD.

حاصل على اعتماد Wi-Fi 6.

يدعم الشحن السريع للبطارية.

سرعة الاتصال.

بلوتوث 5.1.

معالج الذكاء الصناعي Hexagon 698 مع مُسرّع للموتّر.

محرك الذكاء الصناعي: تحكم الذاكرة LPDDR5 وLPDDR4.

وحدة معالجة رسومات Adreno 650 بقدرة تحميل رسومات 20% أسرع وكفاءة طاقة 35% أكبر.

تصميم هندسي Kryo 585 ثماني النواة، بسرعة أساسية 2.84 غيغاهرتز.

وحدة استشعار كوالكم للاتجاهات، والسرعة، والصوت، والموقع، وشبكات Wi-Fi، وبث البيانات الصوتية، وقدرات مواصلة التشغيل.

قدرات هائلة للألعاب، متوافق مع محرك الألعاب Unreal 4.

وكالات