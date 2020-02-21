مصر – شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذي المستويين (بشير 21) الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني.

وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.

ووفقا لبيان الجيش المصري ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة.

المصدر: RT