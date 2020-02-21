السيسي يتفقد درونات جديدة تستعد مصر لتصنيعها.. ويفحص أنظمة دفاع جوي (صور)

مصر – تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طائرات دون طيار بيلاروسية الصنع، امس خلال زيارة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى مصر.

وتفحص الرئيس المصري الدرونات البيلاروسية، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي خلال جولة قام بها الرئيسان إلى العاصمة المصرية الإدارية الجديدة.

وكان رئيس هيئة الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس فلاديمير جوساكوف، قد أعلن أن مينسك والقاهرة وقعتا عقدا لإنتاج مشترك لطائرات مسيرة “درونات”.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية في بيلاروس (بيلتا) عن جوساكوف قوله: “لقد أجرينا محادثات مع الشركاء المصريين واتفقنا على العقد الذي تبلغ قيمته حوالي مليون دولار لتوريد وإنشاء إنتاج طائرات دون طيار في مصر، وتدريب المتخصصين”.

ووفقا لجوساكوف، فإنه من المخطط إنتاج طائرات مسيرة في مصر من طرازات عدة، من بينها طائرات “بوسيل”، ومجمعات “ميشين”، وطائرات ” ياسترب”، و” بوريفستنيك”.

وكان رئيس غرفة الصناعة والتجارة البيلاروسية فلاديمير أولاخوفيتش، قد أعلن أن مصر وبيلاروس تنويان إطلاق خط إنتاج مشترك للدرونات، مرجحا بدء الإنتاج العام الجاري.

المصدر: وكالات