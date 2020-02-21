بغداد – أعلن نائب رئيس تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي الجمعة، إن تحالفه لن يصوت في البرلمان لصالح منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على اعتبار أنه لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي.

ويتزعم تحالف “القوى العراقية” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أكبر كتلة للقوى السنية (40 من أصل 329 مقعداً).

وقال الدهلكي في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن علاوي “لا تنطبق عليه الشروط التي نطالب بها والنابعة من إرادة المتظاهرين الذين يمثلون الشعب العراقي”.

وأوضح أن علاوي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته الأصلية، وتم ترشيحه للمنصب بناء على موافقة ودعم بعض القوى السياسية، كما سبق له تولي حقيبة الاتصالات لدورتين، وهو ما يرفضه المتظاهرون.

وأكد الدهلكي أن “تحالف القوى لن يصوت عليه وسيقف مع إرادة الشعب العراقي”.

وحذر من أن “الإصرار على توليه لهذا المنصب سيدفع العراق نحو المجهول”.

وأعلن علاوي، الأربعاء، إكمال تشكيلته الحكومية التي قال إنها تتألف من مستقلين أكفاء، داعياً البرلمان لعقد جلسة طارئة الاثنين لمنح الثقة لحكومته.

وكان عضو في وفد القوى السياسية بإقليم كردستان شمالي العراق، جاسم الجاف، أبلغ الأناضول، الخميس، بفشل المباحثات بين الوفد وعلاوي في التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.

ويبدو أن مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان لن تكون يسيرة في ظل معارضة القوى السُنية والكردية البارزة لحكومته.

وعلاوي لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي المستمر منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتول مسبقاً مناصب رفيعة وبعيدة عن التبعية للخارج.

الأناضول