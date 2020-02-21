ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن الرئيس التركي رجب أردوغان يحاول تضليل الرأي العام التركي حول حجم خسائر مرتزقة فى ليبيا.

المسماري خلال تصريحات نقلتها صحيفة “اليوم السابع” المصرية أشار إلى أن عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي من مختلف الجنسيات ضمن مرتزقة أردوغان متواجدون في ليبيا حالياً، موضحا أن أردوغان يقوم بتمويل الجماعات الإرهابية باعترافه أمام الجميع.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أقر اليوم الجمعة بأنه أرسل مسلحين سوريين إلى ليبيا ويشرف عليهم جنود أتراك قال بأنهم مدربون فقط في طرابلس.