السعودية – استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمس الخميس الأمين العام لـ”مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات”، فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول.

وجرى اللقاء بحضور عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وجرى خلاله استعراض جهود وأنشطة وفعاليات المركز ومسيرة عمله.

ورحب العاهل السعودي، حسب الوكالة، بأعضاء المركز الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مشددا على “أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب”.

المصدر: واس + RT