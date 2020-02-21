ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب الشروط التي وضعها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والمتعلقة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من طرابلس بـ”التعجيزية”.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال:” الاتفاقية الموقعة بين الوفاق وتركيا تتعلق بالدفاع عن العاصمة طرابلس كما أن الوفاق سترد بالمطالبة بمغادرة أية قوات أجنبية مع الطرف الثاني سواء كانت قوات دولية أو مرتزقة”.

وأَضاف:”حفتر يرى أن العائق أمامه بشأن السيطرة على العاصمة هم الأتراك إلا أن هذا التصور غير صحيح خاصة أن الأتراك جاؤوا مؤخرا،بينما أطلق هو أكثر من ساعة صفر وأن الشروط الأخيرة هي مجرد مناورات”.

وأوضح معزب أن مجلس الدولة سجتمع غداً السبت لمناقشة بعض المعايير والضوابط بشأن اجتماع جنيف المرتقب وأنه اختار أعضاء لجنة الأربعين وهم 13 عضوا من أعضاء المجلس.

عضو مجلس الدولة أشار إلى أن احتمالية نجاح المسار السياسي ضعيفة في ظل استمرار الوضع الأمني على ما هو عليه وإطلاق مثل هذه البالونات.