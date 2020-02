بالغالب لن يكون هذا الفيلم مسلياً للبالغين ولا سيما عاشقي أفلام الدراما أو الأكشن، لكنه بلا شك سيحظى بإعجاب المراهقين فهو موجه في النهاية خصيصاً لهم.

To All the Boys I’ve Loved Before فيلم رومانسي تم إنتاجه في العام 2018، ويحكي قصة فتاة مراهقة تدعى لارا اعتادت أن تكتب رسائل حب سرية لجميع الفتيان الذين أغرمت بهم في مرحلة من المراحل، لكن بدلاً من إرسال هذه الرسائل لعشاقها تفضل لارا الاحتفاظ بهم بشكل سري في خزانة ملابسها.

تقع لارا في العديد من الورطات بعد أن تتم سرقة رسائلها وإرسالها إلى أولئك الفتيان وينتهي بها الأمر بأن تدعي أنها حبيبة بيتر (أحد الفتيان الذين سبق وأعجبت بهم) كي تخلص نفسها من هذه الورطة، بيتر بدوره لا يمانع على الإطلاق فهو أيضاً يريد إغاظة حبيبته السابقة.. ولكم أن تتخيلوا كيف ينتهي الأمر.

الفيلم من بطولة مجموعة مميزة من الشبان مثل لانا كوندور ونوح سينتينيو وجانيل باريش، وقصته مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم لـ “جيني هان” والتي كانت من أفضل كتب المراهقين مبيعاً في عام إصدارها.

حقق الفيلم المتوافر على شبكة نتفلكس شعبية واسعة، إذ حصل على تقييم قدره 97٪ على موقع Rotten Tomatoes.

وكالات