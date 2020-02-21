ليبيا- قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة إن الأزمة في ليبيا أزمة ثقة بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن التقدم الذي أحرز في المباحثات العسكرية الجارية أمس الخميس في جنيف يعبّر عن ثقة الأطراف الليبية في جدية الأمم المتحدة.

سلامة أوضح في مقابلة مع قناتي “العربية” و “الحدث” أن موقف الأمم المتحدة يشدد على عدم توسيع رقعة القتال والخروقات في ليبيا لتشمل المرافق العامة، مؤكداً أن البعثة الأممية تتابع الخروقات المتعلقة بتوريد الأسلحة.

واعتبر سلامة أن الخروقات للهدنة في ليبيا تهدد مسار برلين الذي اعتُمد خلال القمة التي انعقدت الشهر الماضي في العاصمة الألمانية كما كشف أن آلية فرض عقوبات على من يخرق حظر السلاح في ليبيا والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين باتت بيد مجلس الأمن.

وقال سلامة إن الأمم المتحدة حصلت على تعهد علني من الدول التي تورد السلاح إلى ليبيا بالتوقف عن هذا الأمر ، معتبراً أنه يمكن تدريجيا إنشاء آليات متكاملة لمراقبة الحظر على التسلح،موضحا أن التقديرات تشير إلى وجود 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا.

أما عن المحادثات العسكرية الليبية (الـ5+5) التي تنعقد حالياً في جنيف،قال سلامة إن قرار استئنافها كان ليبياً وذلك بعدما كانت حكومة الوفاق قد علّقت مشاركتها فيها الثلاثاء وعادت عن قرارها أمس الخميس.

وكشف أن وفدي الطرفين (الجيش الوطني وحكومة الوفاق) يعملان الآن على إعداد مسودة لوقف مستدام لإطلاق النار.

سلامة أعلن إحراز تقدم في مسألة إبعاد المعارك والمظاهر المسلحة عن المناطق الآهلة بالسكان في ليبيا، مؤكداً أن المباحثات الليبية المشتركة في جنيف أنجزت اتفاقاً لتبادل الأسرى وهو إنجاز تم إدراجه في الاتفاقية التي تم التوصل إليها.