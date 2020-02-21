ليبيا – كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صراحة عن أطماع أنقرة في ليبيا بعد الدعم المثير للجدل الذي يقدمه لحكومة الوفاق وميليشياتها المتطرفة.

صحيفة “ديلي صباح” التركية نقلت عن أردوغان قوله خلال اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس الأول إن تركيا ستدعم حكومة طرابلس من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وأضاف أن تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة طرابلس التي يرأسها فائز السراج علما أنها تعتمد على ميليشيات متطرفة تحصل على دعم تركيا عبر آلاف المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة من سوريا.

كما علق الرئيس التركي على خطة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشان ليبيا حيث قررت دول القارة إطلاق مهمة عسكرية في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى البلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من 8 سنوات.

واعتبر أردوغان أن الاتحاد الأوروبي ليست له سلطة على ليبيا وفقا لـ”ديلي صباح”.

الرئيس التركي أضاف: “قلبنا الموازين في البحر الأبيض المتوسط لصالح بلدنا منذ وقعنا الاتفاق البحري مع ليبيا بفضل موقفنا الحازم من هذه القضية فإن الوضع الذي أعلناه في البحر تم قبوله من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك اليونان”.