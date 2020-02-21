روسيا – كشفت هيئة حماية المستهلك الروسية “روس بوتريب نادزور” عن العلامات التي من خلالها يمكن تحديد نقص الماء في الجسم.

وكتبت على موقعها إن الماء ضروري كمذيب وناقل، لأنه يوفر نقل المواد الغذائية والمنتجات الأيضية. كما يلعب دورا في تنظيم درجة حرارة الجسم. تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة مصادر رئيسية للسوائل في الجسم: مياه الشرب والغذاء والمياه الأيضية، والتي يتم الحصول عليها نتيجة أكسدة الكربوهيدرات والدهون والبروتينات .

يساوي فقدان الماء عادة استهلاكه وتكوينه الداخلي، حوالي 2-4 لتر يوميًا. مع الجوع والوجبات الغذائية مع كمية محدودة من الكربوهيدرات، يتم فقدان الماء بسبب انخفاض في الغليكوجين المتراكم في الأنسجة.

قد يكون انخفاض كمية الماء في الجسم بسبب الاستهلاك غير الكافي أو الإفراز المفرط (زيادة التعرق، الحروق الشديدة، القيء، الإسهال).

وقال الخبراء إن “العلامات المبكرة لنقص المياه تشمل الصداع والإرهاق وفقدان الشهية واحمرار الجلد والدوخة والفم الجاف والعينين الجافة والإحساس بالحرقة في المعدة”.

في المتوسط، يحتاج الشخص البالغ إلى استهلاك 2-4 ٪ من السوائل حسب وزن الجسم، والطفل – 10-15 ٪ من وزن الجسم.

وكالات