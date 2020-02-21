سوريا – أفاد مصدر عسكري سوري لـRT، امس الخميس، أن الجيش السوري دمر عددا من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب، بشمال غربي سوريا.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأن “وحدات من الجيش العربي السوري قضت على المجموعات الإرهابية المهاجمة على محور النيرب بريف إدلب”.

وكانت قناة “سي أن أن تورك” قالت إن المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب.

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري لـRT، إن الفصائل المسلحة تشن هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في سراقب والنيرب بدعم من الجيش التركي.

يأتي ذلك، غداة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية التركية في إدلب باتت وشيكة، بينما أعلن الجيش التركي مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب السورية، يحظر على الصحفيين والمدنيين دخولها، وفق ما أفاد به مراسلنا.

المصدر: RT