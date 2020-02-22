ارتفاع عدد ضحايا “كورونا” في الصين إلى 2345 حالة وفاة وأكثر من 76 ألف إصابة

ارتفاع عدد ضحايا “كورونا” في الصين إلى 2345 حالة وفاة وأكثر من 76 ألف إصابة

الصين – أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدد ضحايا فيروس “كورونا” المستجد في البلاد بنهاية يوم الجمعة إلى 2345 حالة وفاة، والمصابين إلى 76288 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:”تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألف و288 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 53 ألفا 284 مريضا ، من بينهم (11 ألفا و477 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2345 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 20 ألفا و659 شخصا بعد شفائهم “.

وسجل إقليم هوبي وسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 109 حالات وفاة جديدة، من بينهم 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم​​​.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد” الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

المصدر: وكالات