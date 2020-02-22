مصر – تمسك مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة لقاء الأهلي والزمالك المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، في موعده مساء الاثنين المقبل في الساعة (19:30) باستاد القاهرة، ولا نية لتأجيلها.

وعقد مسؤولو الكرة المصرية جلسات ودية خلال تواجدهم في الإمارات، عقب مباراة كأس السوبر المصري، التي جمعت الأهلي والزمالك وانتهت بفوز الأخير، لمتابعة ما حدث خلال تلك المواجهة من خروج عن النص من قبل بعض اللاعبين.

واتفق مسؤولو الاتحاد على عدم تأجيل قمة الأهلي والزمالك، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة، إضافة إلى رغبتهم في انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل الدوري في مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء بالنسبة للأندية ضمن البطولة الإفريقية والعربية، إلى جانب ارتباطات منتخب “الفراعنة” بخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والمنتخب الأولمبي الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة في إنهاء المسابقة قبل يوليو المقبل.

المصدر: وكالات