ليبيا- أكد عضو مجلس النواب علي التكالي على أن دور الجزائر كبير في دعم إحلال السلام بليبيا عن طريق الحوار ورفض استخدام السلاح والتدخل الأجنبي.

التكالي قال وفقاً لصحيفة” اندبندنت العربية” “لا نظن أن الجزائر ستسمح بالعبث بأمنها واستقرارها من خلال زعزعة الوضع على حدودها من جهة ليبيا”.

وكشف أن ما أسماها بـ”الدول الداعمة” للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لها يد بالوصول إلى وقف النار والدخول المرتقب في الحوار كما هو الشأن بالنسبة إلى السراج على الرغم من أن الأخير مقتنع أساساً بالحل السلمي وفقاً لقوله.