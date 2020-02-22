ليبيا – التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي ابراهيم الحويج أمس الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط والدول الافريقية ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية.

الجانبين ناقشا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الشأن السياسي وتطورات الأوضاع في ليبيا والعدوان التركي على ليبيا وإرسال الارهابين للقتال بجانب المليشيات في طرابلس.

كما بحثا مخرجات حوار برلين والتأكيد على ضرورة أن تكون المسارات الثلاثة الأمنية والسياسية و الاقتصادية مكملة بعضها لبعض، مرحبين بأي مبادرة قد تطرح لإيجاد حل في ليبيا ومن شأنها جمع الليبيين.

وتطرق اللقاء إلى تطوير التعاون الثنائي وبالأخص التحضير لإقامة المنتدى الاقتصادي الروسي الليبي في منتصف ابريل القادم.

ودعا الحويج الشركات الروسية للمشاركة في المشاريع المطروحة من قبل الحكومة الليبية كما دعا بوغدانوف للقيام بزيارة رسمية إلى ليبيا ومدينة بنغازي على وجه الخصوص ليطلع على جهود الحكومة الليبية والجيش في بسط الأمن بالمدينة وكافة المدن الليبية التي تتبع الحكومة الليبية.

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