ليبيا – أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن مشاركة رئيس المجلس فائز السراج الاثنين في الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد بمقر الامم المتحدة في جنيف وتتيح آليات دعم منصفة لحقوق الانسان.

ومن المنتظر أن يلقي السراج وفقاص للمكتب الإعلامي التابع للمجلس كلمة يستعرض فيها مستجدات الأزمة الليبية.

وسيتطرق إلى “الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان وما يقع من انتهاكات جسيمة موثقة ضد المدنيين جراء ما يحدث بالعاصمة طرابلس وما يرتكب في المناطق الخاضعة للطرف المعتدي من انتهاكات تمس حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم”.