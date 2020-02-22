ليبيا – علق مندوب المجلس الرئاسي لدى الأمم المتحدة ومستشار السراج للشؤون السياسية الطاهر السني على تجركات تركيا الأخيرة في المشهد الليبي.

السني قال وفقاً لقناة “ليبيا بانوراما” إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي استجابت لنداء حكومة الوفاق عندما لم يحرك المجتمع الدولي ساكناً لعشرة أشهر إزاء ما يحدث في طرابلس.

وتأتي تصريحات السني بعد إعتراف أردوغان بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا ومقتل عدد منهم وعدد من العسكريين الاتراك في طرابلس واصفاً اياهم بـ”الشهداء” ، وأنه كرد على مقتلهم قد استطاعت قواته قتل المئات من أفراد القوات المسلحة الليبية على حد زعمه.