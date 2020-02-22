ليبيا – قال رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة صالح الفاندي إن المصالحة مع مدينة مصراتة قادمة بعد الانتهاء من تحرير البلاد من الميليشيات المسلحة، لافتاً إلى أن ترهونة هي مصراتة ومصراتة هي ترهونة ولا شيء يفرق بين أبناء الوطن الواحد.

الفاندي أشار وفقاً لصحيفة “العرب” اليوم السبت إلى أن الملتقى جمع كل الأطياف الليبية من الشرق والغرب والجنوب، نافياً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن اللقاء يخص فئة معينة من الليبيين.

ولفت إلى أن الحاضرين في الملتقى الوطني يمثلون 99 % من فئات المجتمع إلى جانب ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأن كلمتهم واحدة وهي أنه لا بد من تحرير كامل البلاد والوقوف في صف القوات المسلحة.

وأكد على أن هذا الملتقى ليس ضد مدينة أو أشخاص لكن هدفه تحرير الوطن وذلك بفضل تجمّع كلمة الليبيين من الشرق والغرب والجنوب وكل القبائل وأي قبيلة تريد الحضور فالباب مفتوح للجميع للوقوف يداً واحدة ضد الاستعمار التركي.