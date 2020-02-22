ليبيا – قال رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية – المصرية عادل الفايدي إن القبائل الليبية مندهشة من إصرار المجتمع والبعثة الأممية على بقاء الإرهابيين في حكومة الوفاق.

الفايدي لفت في حديثه لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن المجتمع الدولي أدرج بعض أسماء الإرهابيين في طرابلس على قوائم الإرهاب وهو يعلم بوجودهم في الحكومة التي تسيطر على طرابلس لكنه يطلب منهم التعامل معهم والتفاوض أيضاً.

وأضاف أن القبائل بإمكانها أن تضع حلاً للأزمة الليبية ولكن لن تستطيع بمفردها دون الحد الأدنى من الإرادة الدولية لإنهاء الأزمة.

وأكد على أن ليبيا لديها أصدقاء وشركاء وجيران وهي عضو في منظمات دولية، موضحاً أن القبائل الليبية ترغب في استقرار ليبيا وتريدها دولة قوية موحدة وليست منقسمة.

كما شدد على أن القبيلة بإمكانها أن تبني دولة لكنه ليس بإمكانها أن تقود دولة لذا على المجتمع الدولي عدم تجاهل نداءات القبائل الليبية، مشيراً إلى دعم القبائل للجيش المدعوم من مجلس النواب.

ونوه إلى أن القبائل الليبية لديها مطالب محددة وإذا استمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في تجاهلها فذلك لا يصب في مصلحة ليبيا.

وإعتبر أن القبائل الليبية لا ترغب في وجود مرتزقة وإرهاب داخل ليبيا ولن تقبل بالتعامل معهم مما يعني أنه على المجتمع الدولي ألا يطالبهم بالتفاوض مع الإرهابيين الموجودين في حكومة طرابلس.

ختاماً أفاد أن الليبيين رفضوا منذ البداية اتفاق الصخيرات لكنه تجاوز ذلك من أجل رغبة الشعب الليبي ألا يكون خارج السرب الدولي ومع ذلك لم يقدم المجتمع الدولي حلاً يرضي الليبيين ولم تقدم البعثة الأممية أي حلول للأزمة الليبية.