ليبيا – بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن خطة لتقليص التواجد الأمريكي في افريقيا وإعادة تمركز قواتها ، دعا عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا لمواجهة ما وصفه بـ” نفوذ روسيا المتزايد في إفريقيا “.

باشاآغا قال في تصريح لوكالة “بلومبيرغ الأمريكية” تابعته وترجمته المرصد إن حكومته اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا وإعادة تمركز قواتها عالميًا لمواجهة روسيا والصين.

وقال باشاآغا بأن إعادة الانتشار للقوات الأمريكية ليست واضحة بالنسبة لهم، مضيفاً :”لكننا نأمل أن تشمل إعادة الانتشار ليبيا حتى لا تترك مساحة يمكن أن تستغلها روسيا” حسب زعمه.

وحذر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة من أن ما وصفه بـ”دعم روسيا لحفتر” كان جزءاً من خطة أكبر، زاعما بأن الروس ليسوا في ليبيا من أجل “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) فقط بل لديهم استراتيجية كبيرة في ليبيا وأفريقيا” حسب قوله.

وقال باشاآغا:” ليبيا مهمة في البحر المتوسط فهي تمتلك ثروة نفطية وساحلًا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ تتيح لروسيا أن تنظر إليها كبوابة لأفريقيا، إذا طلبت الولايات المتحدة قاعدة ، كحكومة ليبية ، فلن نمانع – لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وإبقاء الدول الأجنبية التي تتدخل بعيدة فضلاً على أن القاعدة الأمريكية ستؤدي إلى الاستقرار في ليبيا” حسب زعمه.

وبشأن الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي قال :” نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من تجاوز هذا الحادث المؤسف فجميع الليبيين نادمون عليه ولا يقفون ورائه، بل من قام بهذا العمل مجموعة صغيرة من المجرمين “.

وحذر باشآغا في ختام تصريحاته من تدفق الأسلحة إلى البلاد على الرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ، مضيفاً بأن هذه الأسلحة قد تجد طريقها إلى مصر، حيث وصلت الأسلحة المهربة من ليبيا إلى الدولة الإسلامية في سيناء وقطاع غزة الفلسطيني.