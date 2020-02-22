الولايات المتحدة – رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس فكرة أن تكون روسيا تسعى لفوزه مجددا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفا الفكرة بأنها “حملة تضليل” أطلقها الديمقراطيون ضده.

يأتي كلام ترامب، بعدما أصدر قاض فدرالي حكما بالسجن على روجر ستون المستشار السابق للرئيس الأمريكي، لمدة 40 شهرا بتهم الكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية في 2016.

وأدانت هيئة محلفين فدرالية الجمعة الماضية، ستون بلائحة اتهامات تضم سبع نقاط، بما فيها الإدلاء بإفادات كاذبة خمس مرات في سبتمبر 2017 أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بشأن نشر موقع “ويكيليكس” عام 2016 وثائق سرية سرقها قراصنة من موقع اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، والتي أضرت بسمعة منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية آنذاك، هيلاري كلينتون.

المصدر: RT