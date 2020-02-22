إسبانيا – تمكن موقع “فوتي هيدلاينز” المتخصص في تسريب صور قمصان الأندية، من الكشف عن التصميمات الثلاثة التي سيرتديها لاعبو نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خلال الموسم المقبل (2020-2021).

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، المقربة من أروقة النادي الكتالوني، فإن مسؤولين من شركة نايك الأمريكية للمستلزمات الرياضية، تواجدوا بالفعل في منشآت برشلونة خلال الأيام الماضية، وعرضوا التصميمات الجديدة لقمصان برشلونة لموسم (2020-2021)، على لاعبي الفريق، وقاموا فعليا بجلسة تصوير بالقمصان الجديدة.

المصدر: وكالات