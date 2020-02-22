انجلترا – تغلب نادي تشيلسي على ضيفه توتنهام، بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وأحرز ثنائية تشيلسي، المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، والظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، في الدقيقتين 15، و48، فيما سجل المدافع الألماني لـ”البلوز”، أنتونيو روديجر، هدف توتنهام الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88.

وسجل جيرو الهدف الأول لتشيلسي، بعدما تابع كرة ارتدت من العارضة، فيما جاء الهدف الثاني من هجمة منظمة أنهاها ألونسو بتسديدة زاحفة، استقرت على إثرها الكرة في الزاوية اليسرى لحارس مرمى نادي توتنهام، الفرنسي هوغو لوريس.

ورفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 44 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 40، وبات مهددا بفقدان مركزه الخامس.

المصدر: RT