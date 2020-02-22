إسرائيل – أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن سبعة سياح من كوريا الجنوبية زاروا مؤخرا الدولة العبرية والضفة الغربية المحتلة كانوا مصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت أن هؤلاء السياح زاروا البلاد خلال فترة بين 8 و15 فبراير الجاري، وتم الكشف عن إصابتهم بالفيروس مؤخرا بعد عودتهم إلى بلادهم.

وحثت الوزارة كل من كان على تواصل وثيق مع هؤلاء السياح، على إبلاغ السلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

كما نشرت الوزارة قائمة الأماكن التي زارها هؤلاء السياح، بما فيها القدس ونتانيا وقيسارية وبحيرة طبريا والبحر الميت وبئر السبع وكذلك مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت مراسلة “بي بي سي”، لورا بيكر، قد أفادت بأن هؤلاء السياح المصابين كانوا ضمن مجموعة سياحية تضم 77 شخصا، مشيرة إلى أن رحلتهم كانت منظمة من قبل الكنيسة الكاثوليكية.

وأكد الناطق باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، وديع أبو نصار، أن الفاتيكان تحاول التأكد مما إذا كان أشخاص في الكنائس المحلية تواصلوا مع المصابين.

وجاء ذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس الجديد في إسرائيل، في وقت تحولت فيه كوريا الجنوبية إلى جبهة أمامية جديدة في الحرب ضد كورونا، مع ارتفاع عدد الإصابات فيها بشكل حاد إلى 433 مصابا، وكان شخصان قد توفيا بسبب الفيروس في أراضيها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل