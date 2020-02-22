روسيا – أعلن البنك المركزي الروسي، أن الحكومة الروسية تواصل ملء خزائنها بالمعدن النفيس، رغم ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وأفادت البيانات الصادرة عن المركزي الروسي، بأن إجمالي مخزون الدولة من الذهب في الأول من فبراير الجاري، بلغ نحو 73.2 مليون أونصة (حوالي 2277 طنا)، وتبلغ قيمتها حوالي 116 مليار دولار، حيث أضافت الحكومة الروسية، 7 أطنان من المعدن الثمين إلى احتياطاتها خلال شهر يناير الماضي.

وتأتي الزيادة في مخزون الذهب، في ظل ارتفاع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوى خلال 7 أعوام، نظرا لإقبال التجار على الاستثمار في الملاذات الآمنة التقليدية، وسط تفشي فيروس “كورونا”.

وأضاف البنك، أن حصة الدولار من الاحتياطات الروسية، قد انخفضت من 43.7% إلى 23.6% خلال 2018-2019، في سبيل زيادة حصة الذهب والعملات الأخرى، في إشارة إلى سعي الحكومة لإعادة تشكيل احتياطاتها الدولية.

المصدر: RT