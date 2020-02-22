“سانا” نقلا عن مصدر عسكري: أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي

“سانا” نقلا عن مصدر عسكري: أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي

سوريا – نقلت وكالة “سانا” عن مصدر عسكري سوري قوله إن “أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي”، مشيرا إلى أن “الأوامر أعطيت لقوات الدفاع الجوي للتصدي له”.

وكان مصدر عسكري أفاد لـ RT، اليوم السبت، بأن الجيش الحكومي السوري ينفذ عمليات قصف لمواقع المسلحين في ريف إدلب بمحيط الطرق الدولي M4، ممهدا لتقدم قواته في المنطقة عبر نيران المدفعية والضربات الجوية.

يأتي ذلك، في وقت كثف الجيش السوري في الساعات الأخيرة، استهدافه لمحاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين المدعومين من تركيا، في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي، وفق ما أفادت وكالة “سانا”.

المصدر: سانا