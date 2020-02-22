ليبيا – قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة إن محادثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين تسير في “الاتجاه الصحيح” وإنه يواجه عقبات تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي.

سلامة أشار في مقابلة أجرتها وكالة “رويترز” العالمية للأنباء خلال استراحة من المحادثات العسكرية في جنيف والتي استؤنفت بعدما انسحبت منها حكومة الوفاق إلى أن “المسألة ليست أن طرفاً عاد. المسألة أن طرفاً عاد بنية المضي قدماً وهذا أمر مختلف…هل نمضي في الاتجاه الصحيح؟ قناعتي أننا كذلك”.

ولدى سؤال سلامة عن شروط حفتر وعما إذا كان الطرف الآخر مستعد لقبول هذه المطالب أبدى إعتقاده أن هذه المطالب معقولة وأن الطرف الآخر يراها معقولة أيضاً، متسائلاً متى وما هو المقابل؟ فهذا هو التفاوض بحسب قوله.

وتوقع انعقاد المحادثات السياسية في جنيف يوم الأربعاء المقبل، مؤكداً على أنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة.

كما أضاف :” نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمناً في ليبيا لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة، نحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمناً ونحاول المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين”.

وأوضح أنه لا يزال يجري محادثات مكوكية في جلسات منفصلة مع مسؤولي حكومة الوفاق والجيش بدلاً من اجتماعهما سوياً.

وكشف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيكون في جنيف يوم الاثنين ليتابع المفاوضات عن كثب كما سيتواجد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في المدينة بذات اليوم.

سلامة اختتم قائلاً :”نحن بالتأكيد حازمون في عزمنا على إطلاق العملية السياسية بالطريقة التي أطلقنا بها (المحادثات) الاقتصادية والعسكرية”.