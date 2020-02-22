ليبيا- قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إن مهمته صعبة جداً لكنها ليست مستحيلة.

سلامة أوضح في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” أمس الجمعه وتابعتها صحيفة المرصد :”لطالما قيل لي إن مهمتي مستحيلة لكني لم أعتبرها يوما كذلك اليوم الذي أخلص فيه إلى أن رؤيتي جد مستحيلة لن أكون بينكم”.

وتابع سلامة “في الوقت الراهن أعتقد أن مهمتي ممكنة أنا لا أقول إنها سهلة بل صعبة جداً لكنها ممكنة”، مؤكداً على أنه سعيد جداً بمعاودة الوفدين العمل بعزم أكبر من أجل التوصل لإتفاق.

وبيّن أن المفاوضات التي يشارك فيها قائدان عسكريان رفيعان هي مفاوضات تقنية إنما حيوية، مشدداً على أهمية نجاحها.

كما كشف سلامة أنه أجرى ليل الأربعاء الخميس مكالمة هاتفية مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق لكي يبلّغه بأنه يتفهم أن تعليق مشاركة حكومته في المفاوضات يأتي انسجاماً مع الرأي العام بحسب قوله.

وأردف أنه :”متى تم التعبير عن الاستياء يجب عدم إضاعة الوقت الثمين الذي نمضيه في جنيف، عدم الاستفادة من الزخم الدولي الحالي الذي أوجده مؤتمر برلين في يناير والذي أعقبه تبني قرار مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير سيكون بالنسبة إليه خطيئة مميتة”.

وأعرب عن ارتياحه لتبني القرار الداعي إلى تعزيز الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في 12 يناير في جنوب طرابلس بعد انتظار دام أشهر.

كما قال سلامة الذي سيلتقي السراج الإثنين في جنيف إنه على العكس من المفاوضات المباشرة التي أجريت على المستوى العسكري، المفاوضات السياسية أشبه بطاولة مستديرة يدلي فيها كل طرف بموقفه.