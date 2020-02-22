انجلترا – شارك المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، في إعلان جديد لشركة “بيبسي” الراعي الرسمي له، مع عدد من نجوم كرة القدم، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشرت شركة المياه الغازية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عرضت فيه منتجها “بيبسي ماكس” لعام 2020 احتفاء بالشراكة المستمرة مع دوري أبطال أوروبا.

وظهر في الإعلان الجديد “الفرعون” محمد صلاح إلى جانب الساحر ميسي، إضافة إلى الفرنسي بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي.

ويتنافس اللاعبون الأربعة في الإعلان الدولي بعنوان ” اللعب لا يتوقف أبدا من أجل حب بيبسي”، حيث يعرضون مهاراتهم وهم يتصارعون من أجل آخر علبة بيبسي.

وتحدث محمد صلاح عن الحملة الجديدة، قائلا: “من الرائع أن أشارك هذا العام مرة أخرى في إعلان جديد مع بيبسي في حملة لكرة القدم العالمية، وأعرف أن المشجعين سيحبونها”.

المصدر : وكالات