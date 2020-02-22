روسيا – أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم، بهدف مناقشة قضايا الطاقة، ومشاريع ثنائية كبيرة تجمع الطرفين.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب الصحفي للكرملين الجمعة، أنه جرى خلال المحادثة الهاتفية، مناقشة بعض القضايا المهمة التي تصب في مصلحة البلدين، في سبيل تنمية العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأشار الكرملين في بيانه، إلى أن الجانبين أبديا اهتماما خاصا بالتعاون في قطاع الطاقة وتنفيذ المشروعات الكبرى المشتركة بين البلدين، التي تم الإعلان عنها عقب القمة الروسية البيلاروسية، التي عقدت بتاريخ 7 فبراير في سوتشي الروسية.

ووفقا لوكالة الأنباء البيلاروسية “بيلتا”، قال لوكاشينكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم اقتراحا يتضمن الإبقاء على الشروط المالية الواردة في عقد 2019 فيما يتعلق بإمدادات النفط من روسيا إلى بيلاروس.

وتتفاوض موسكو ومينسك في الوقت الراهن على شروط إمدادات النفط من روسيا إلى بيلاروس في 2020.

المصدر: “تاس”