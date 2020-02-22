ليبيا – طالب مجلس أوروبا الحكومة الإيطالية بالتوقف عن دعم أنشطة خفر السواحل في ليبيا وإدخال ضمانات على مذكرة التفاهم الموقعة مع طرابلس بشأن احترام حقوق الانسان.

جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية مطالباً إياه بتعليق أنشطة التعاون مع خفر السواحل في ليبيا بالنظر للوضع الميداني القائم حالياً في ليبيا.

ويعارض المجلس عمليات إعادة المهاجرين الذي يتم انقاذهم في البحر إلى ليبيا بموجب مذكرة التفاهم بين روما وطرابلس نظراً للوضع الخطير في البلاد.

ونوّه المجلس إلى أنه يتابع المحادثات الجارية بين الطرفين من أجل “تحسين” مذكرة التفاهم.

كما يريد مجلس أوروبا لفت نظر روما إلى ضرورة التأكد من احترام حقوق الانسان في أي اتفاق موقع مع الدول المجاورة بشأن الهجرة، مشدداً على توصيات سابقة أصدرها بشأن ضرورة انقاذ حياة المدنيين وحماية الحقوق وسد النقص الواضح في موضوع حماية المهاجرين في المتوسط.

ويسعى مجلس أوروبا إلى أن يتم وضع سياسات وآليات مراقبة مستقلة للتقليل من مخاطر انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا ويتابع مناشدته لباقي دوله الأعضاء (47 دولة) التضامن مع إيطاليا في مجال الهجرة.