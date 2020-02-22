مصر.. مصدر يكشف لـRT حقيقة وجود قنبلة في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان

مصر – نفى مصدر لـRT الأنباء المتداولة حول وجود قنبلة بدائية الصنع في محيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم في محافظة حلوان بمصر.

وقالت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس في بيان لها، إنها تنفي صحة ما تردد حول وجود قنبلة بدائية الصنع في محيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان.

وأكدت الإيبارشية في بيانها أن ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود القنبلة البدائية عار تماما من الصحة، مشيرة إلى أن محيط المطرانية هادئ جدا.

ودعت إيبارشية حلوان والمعصرة، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى توخي الحذر قبل نشر الشائعات وتداولها.

ناصر حاتم

المصدر: RT