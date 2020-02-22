إسبانيا – وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رباعيته الخامسة بقميص برشلونة في مباراته أمام مضيفه إيبار (5-0)، التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأصبح الساحر ميسي أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل خمس رباعيات “سوبر هاتريك أو بوكر” في الليغا المحلية، متجاوزا بفارق رباعية واحدة مهاجم الفريق الكتالوني سابقا الإسباني سيزار رودريغيز، وذلك وفقا لما أكده الصحفي الإسباني بيدرو مارتن.

وسجل ميسي رباعية في مباراة واحدة في الموسم (2017-2018)، وأخرى في الموسم (2012-2013)، ورباعية خلال الموسم (2011-2012).

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المهاجم الحالي لفريق يوفنتوس، أحرز 7 مرات بواقع 4 أهداف في مباراة واحدة بقميص ريال مدريد.

بينما سجل نجم أتلتيك بيلباو الإسباني سابقا، تيلمو زارا، 8 مرات يواقع أربعة أهداف في مباراة واحدة.

المصدر: وكالات