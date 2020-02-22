إسبانيا – قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى تحقيق فوز ساحق على مضيفه إيبار (5-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز الساحر ليونيل ميسي أربعة أهداف متتالية، في الدقائق (14، 37، 40، و87)، ومن ثم اختتم زميله البرازيلي أرثور هينريك ميلو خماسية الفريق الكتالوني، في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وكسر “الساحر البرغوث” الأرجنتيني صيامه عن التهديف بعد 398 دقيقة، وفقا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات.

وسجل ميسي آخر هدف له في الليغا قبل هذه المباراة، في شباك غرناطة، يوم 19 يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة 20، ليرفع اليوم رصيده إلى 18 هدفا ويبتعد في صدارة الهدافين.

وارتقى فريق برشلونة إلى الصدارة بشكل مؤقت، برصيد 55 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين منافسه التقليدي ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على فريق ليفانتي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد إيبار عند 24 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم جدول الترتيب.

المصدر: RT