ألمانيا – توج النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، بجائزة أفضل لاعب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقامة 4 مباريات من هذا الدور يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأعلن الحساب الرسمي لمسابقة “التشامبيونز ليغ” عبر “تويتر”، فوز هالاند بالجائزة، بعدما قدم أداء رائعا خلال مباراة دورتموند وضيفه باريس سان جيرمان، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، حيث سجل المهاجم النرويجي هدفين، ليمنح فريقه الفوز بنتيجة 2-1.

وتنافس هالاند على الجائزة، مع الثلاثي رينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد، وهوجو لوريس حارس مرمى نادي توتنهام، وهانز هاتيبور مهاجم نادي أتلانتا.

تجدر الإشارة إلى أن 4 مباريات أخرى ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

المصدر: حساب “التشامبيونز ليغ”