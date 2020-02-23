السعودية – أعلنت شركة “أرامكو” السعودية حصولها على موافقة لتطوير حقل الجافورة العملاق غير التقليدي، في المنطقة الشرقية.

وقال ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة “أرامكو”، إن تطوير حقل الجافورة سيسهم في تحقيق هدف الشركة في أن تكون أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة على المستوى الدولي.

وتقدر احتياطات حقل الجافورة بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز، المستخدم في الصناعات البتروكيميائية والمعدنية.

ووفق بيان نشرته “أرامكو” عبر موقعها الإلكتروني، فإن مراحل تطوير حقل الجافورة، والذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج منه مطلع العام 2024، ستؤدي إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيا ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من غاز البيع في العام 2036.

وأضافت “أرامكو” أن حقل الجافورة سيكون قادرا، على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الإيثان يوميا، تمثل نحو 40 % من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية

وتوقعت “أرامكو” أن يكون لتطوير حقل الجافورة أثر مالي إيجابي على المدى الطويل، بحيث يبدأ هذا الأثر المالي في الظهور عبر النتائج المالية للشركة على مراحل متزامنة مع الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.

المصدر: saudi aramco