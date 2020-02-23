انجلترا – أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنها ستصدر الشهر المقبل جوازات سفر بريطانية زرقاء اللون لأول مرة منذ 30 عاما، وسط حملة تأييد واسعة قادها مؤيدو بريكسيت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم استبدال التصميم الحالي ذي اللون العنابي، باللون الأزرق إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت المملكة المتحدة استخدمت جوازات سفر زرقاء من العام 1921 حتى العام 1988، عندما اتفق أعضاء السوق الأوروبية المشتركة (الاسم السابق للاتحاد الأوروبي) على تصاميم لجوازات سفر تنسجم مع بعضها.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن جواز السفر الجديد “سيرتبط مرة أخرى بهويتنا الوطنية”، وأضافت: “بالعودة إلى التصميم المميز الذي يجمع بين الأزرق والذهبي، سيرتبط جواز السفر البريطاني مرة أخرى بهويتنا الوطنية ولا يمكنني الانتظار طويلا حتى أسافر مستخدمة واحدا منها”.

وأثار الإعلان جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فبينما احتفل مؤيدو البريكسيت، بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، بالعودة إلى جواز السفر الأزرق، أبدى البعض الآخر امتعاضه مشيرا إلى أن جواز السفر الأوروبي كان يسمح للبريطانيين بالدخول والعيش والعمل والتعلم في 31 دولة أوروبية، فيما سيحرمهم جواز البريكسيت من هذه الميزات.

كما أعرب بريطانيون عن غضبهم بعدما علموا أن شركة فرنسية هي التي أنتجت جوازات السفر البريطانية الزرقاء الجديدة.

وتنضم لندن بذلك، إلى أكثر من 80 دولة في العالم، تصدر جوازات سفر زرقاء اللون.

المصدر: RT+وكالات