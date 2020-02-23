‫ليبيا – أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفي الزايدي على أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى إذن من ليبيا لتقيم قواعد عسكرية في البلاد.

الزايدي تسائل في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “‫هل تحتاج أمريكيا لتقيم قواعد في ليبيا إلى أذونات من حكومة يديرها موظفون صغار في سفارة قطر وتركيا وينتظرون شهوراً ليقابلهم مسؤولون في السفارة الأمريكية”.

وإعتبر أن ‫تصريح باشاغا بالخصوص هو نكتة الموسم ولا تختلف كثيراً على أطروحات ميترو أنفاق العيساوي، واختراعات “تل اجعودة” الفرق الوحيد إنها دولية وفقاً لقوله.