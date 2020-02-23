الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يرتفع 12.5 بالمئة في 2019

الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يرتفع 12.5 بالمئة في 2019

هولندا – افادت شركة “رويال داتش شل” العملاقة للنفط، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال زاد في 2019 بنسبة 12.5 بالمئة على أساس سنوي، وبلغ 359 مليون طن.

وأضافت الشركة في تقريرها السنوي، أن الزيادة مهمة وتعزز دور الغاز المسال المتزايد في الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون.

وأشارت أن العام الماضي، شهد عدة تطورات رئيسية ساعدت في إعادة تشكيل الصناعة، أبرزها إتاحة إمدادات إضافية في حدود 40 مليون طن.

وتوقع التقرير أن يتضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى 700 مليون طن بحلول 2040 .

وتابع: “سيلعب الغاز دورا مهما في تشكيل نظام طاقة منخفض الكربون، ومن المتوقع أن تظل آسيا هي المنطقة المهيمنة في العقود القادمة، حيث يولد جنوب وجنوب شرق آسيا أكثر من نصف الطلب العالمي المتزايد”.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات في الإمدادات القياسية، ستلبي حاجة الناس المتزايدة إلى الوقود الأحفوري الأكثر نظافة.

وأفاد بأن ظروف السوق ضعيفة حاليا، بسبب وصول المعروض الجديد، وفصول الشتاء المعتدلة المتعاقبة وانتشار فيروس كورونا”، متوقعا عودة التوازن مدفوعة بمزيج من استمرار نمو الطلب وانخفاض العرض الجديد منتصف 2020″.

وأورد التقرير بأن هناك زيادة متواضعة في الواردات إلى آسيا في عام 2019، مقارنة بالعامين السابقين، نتيجة لطقس معتدل وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من أكبر ثلاثة مستوردين عالميين.

وفي الصين، زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 14 بالمئة في 2019 مع استمرار الجهود لتحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية.

الأناضول