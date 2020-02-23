المسماري كشف في لقاء مع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس السبت أن حكومة الوفاق مرتهنة لقطر وتركيا والميليشيات.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق لا تملك من أمرها شيئاً وأن دورها وسيط تؤتمر بأمر تركيا وقطر فقط.

كما بيّن المسماري أن الجيش لن يوقع اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية.