الولايات المتحدة – أحرز البريطاني تايسون فيوري، لقب الوزن الثقيل للمجلس العالمي للملاكمة، بفوزه بالضربة الفنية القاضية على الأمريكي ديونتاي وايلدر، في النزال الذي جمعهما اليوم في لاس فيغاس الأمريكية.

وبعد نحو 14 شهرا من نزالهما الذي انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه، فرض البريطاني فيوري سطوته في النزال الثاني، وأنهاه بقرار من الحكم في الجولة السابعة، بعدما وجه ضربات قوية إلى منافسه أدت إلى نزف الدم من أذنه اليسرى وفمه.

وتمكن فيوري من إسقاط منافسه الأمريكي أرضا في الجولتين الثالثة والخامسة، قبل أن يوقف الحكم، كيني بايلس، النزال قبل دقيقة و39 ثانية من نهاية الجولة السابعة، معلنا خسارة وايلدر للمرة الأولى في مسيرته بعد 42 فوزا (منها 41 بالضربة القاضية) وتعادل وحيد.

المصدر: وكالات