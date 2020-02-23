ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي على أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإعترافه بمقتل جنود أتراك في ليبيا الهدف منها وضع الشعبي التركي في صورة ما يجري وإستباق الأحداث ليدركوا أنهم سيفقدون العديد من الجنود كما حصل في سوريا.

التكبالي أشار في مداخلة عبر السكايب لبرنامج”نبض الوطن” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجتمع الدولي منذ البداية لم يكن يقف في صف الليبيين الذين لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم و الجهاد ضد القوات التركية والسورية الغازية.

وأضاف :” كل الشرائع السماوية والقوانين في العالم تسمح لهؤلاء الذين احتلت بلادهم بالدفاع عن أنفسهم، الغبي السراج الذي جاء بهؤلاء يظن أنه ينقذ نفسه و لكنه في الحقيقة قد طرق المسمار الأخير في نعشه لأن هؤلاء سيؤلبون الشعب عليه”.

وتوقع حدوث انشقاقات في أقرب وقت وتأليب الشعب الليبي على هؤلاء حيث سيخرج أردوغان من ليبيا صاغراً كما خرج من سوريا ولن ينجح في الإنتخابات التركية مستقبلاً نتيجة أفعاله لأن الشعب التركي يدرك بأن رئيسهم يقودهم للهاوية.

وأردف” أن حكومة الوفاق لا تشعر بالحرج بعد تصريحات الرئيس التركي فهم يألبون الشعب الليبي المتألب أصلاً عليهم و سوف يخسرون لأن هذا حقنا و حق الليبيين الذين يرون السوريين و الأتراك يحتلون بلادهم، الجيش تقدم كثيراً لكن السياسيين لا زالوا لم يقوموا بدورهم كاملاً خاصة القوة الموجودة في الجهة الشرقية من ليبيا التي يجب أن يكون لها لوبي كما لهؤلاء في أمريكا لأنها مكان صنع القرار في العالم”.

كما استطرد حديثه:”المشكلة الثانية كسياسيين لم نستطيع أن نتفهم حركة الجيش و ديناميكيته في الحراك العالمي لأن الجيش كعسكريين لن يستطيعوا تقديم الوجه الحقيقي لليبيا أو الجيش في أي بلدان العالم لأنك تتحدث لمدنيين عاشوا ويلات الحرب العالمية الأولى و الثانية و لا يتقبلون فكرة الجيش الذي يدخل على مدينة كما وصلت لهم الصوره لذلك على السياسيين أن يكون لهم من يساندهم بالقوة الشعبية”.

وبشأن تحركات المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة إعتبر أنه موظف يريد إنهاء مهمته بنجاح، مؤكداً على ضرورة خروجه من طرابلس للتخلص من الضغط الذي يمارس عليه من كل الجهات والدول التي لا تريد للأزمة الليبية أن تنتهي.

وعلق على تصريحات عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق قائلاً:”باشاغا رجل يجسد الإرهاب والغباء السياسي و لا يعلم أنه بذلك سيفتح صندوق باندورا الشرير و سيخرج كل الجنيات الشريرات لتنقل سخطه على الليبيين، هل يعقل أن يكون وزير داخلية يقول لدولة أخرى تعالوا وخذوا القاعدة وهو يعلم أن الليبيين جميعهم يكرهون القواعد، ستكون هناك حرب شرسة على الجغرافية الليبية هذا رجل لا يفهم السياسية وانبطاح سياسي دون سروال”.