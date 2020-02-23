ليبيا – أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على أن روسيا لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا في موسكو.

بوغدانوف قال وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية :”نحن لا نخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا على غرار ما تم فعله في مختلف العواصم لذلك نرى أن التقدم في التسوية الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية فيما يخص هذا الموضوع بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة خلالها”.

​وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تهتز بسبب النزاعات الحادة والتناقضات الخطيرة والتي تنجم إلى حد كبير عن تصرفات المتدخلين الخارجيين.

وتابع قائلاً :” لن أتذكر أحداث “الربيع العربي” وتفكيك الدولة الليبية ومحاولات إجراء تجارب جيوسياسية في دول أخرى بما فيها سوريا فدائما روسيا كانت تتعامل بحزم وتعلن رفضها هذه الأعمال التي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي”.

كما شدد على أن أساس السياسة الخارجية الروسية هو الدعم الدائم لاستقلال دول الشرق الأوسط وسيادتها وسلامة أراضيها وعدم قبول التدخل في شؤونها الداخلية.