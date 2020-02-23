إيطاليا – قرر وزير الشباب والرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، تأجيل جميع الأحداث والفعاليات الرياضية في منطقتي “لومباردي” و”فينيتو”، بسبب انتشار فيروس “كورونا” هناك.

وتقرر بذلك، تأجيل 3 مباريات من منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي كانت مقررة اليوم الأحد، وهي مواجهات إنتر ميلان ضد سامبدوريا، وفيرونا ضد كالياري، وأتالانتا ضد ساسولو.

وتم تأجيل الأحداث الرياضية في منطقتي “لومباردي وفينيتو”، بسبب تهديد انتشار فيروس “كورونا”، حيث توفي رجل يبلغ من العمر 78 عاما بسبب الفيروس في “فينيتو”، كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 75 عاما في “لومباردي”.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا العشرات، وكإجراء احترازي، قامت الحكومة الإيطالية بعزل 10 مدن.

المصدر: sports.ru