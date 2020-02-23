الولايات المتحدة – علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسخرية على تقارير تزعم بأن بيرني ساندرز، أحد المرشحين الأوفر حظا للمشاركة في انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، يحظى بدعم موسكو.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر”، مخاطبا الديمقراطيين وهو يرد على ادعاءات آدم شيف، السيناتور الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا، أحد مدبري حملة عزله عن رئاسة الدولة: “احذروا من روسيا، روسيا، روسيا! وفقا للسياسي المرتشي، آدم المراوغ (Shifty بالإنجليزية، في إشارة إلى اسم السيناتور)، فإنهم (الروس) يدفعون بيرني ساندرز المجنون إلى الفوز. صوتوا إذن!”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوسط” نقلت سابقا عن مصادر لها أن روسيا تحاول تقديم دعم لساندرز في مطامحه للترشح في انتخابات عام 2020 الرئاسية عن الحزب الديمقراطي. وردّ ساندرز على هذه الادعاءات قائلا إنه في غنى عن أي دعم روسي، داعيا الكرملين إلى “الابتعاد” عن أي تدخل في الانتخابات الأمريكية.

وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تقارير عن تدخل موسكو في الانتخابات التمهيدية الأمريكية بأنها “هذاء”، وذلك ردا على مقالة زعمت فيها صحيفة “نيويورك تايمز” بناء على بيانات الاستخبارات الأمريكية، أن روسيا ستحاول مساعدة الرئيس ترامب في الفوز بالولاية الثانية في انتخابات العام 2020، بما في ذلك عن طريق تدخلها في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي.

المصدر: RT + نوفوستي