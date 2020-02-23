ليسوتو – منحت الشرطة في مملكة ليسوتو، رئيس الوزراء، توماس تاباني، البالغ من العمر 80 عاما، إجازة طبية حتى موعد مثوله أمام المحكمة في 27 فبراير الجاري بتهمة قتل زوجته .

وكان من المقرر توجيه اتهامات لتاباني يوم الجمعة الماضي، ولكنه لم يمثل أمام المحكمة وسافر بدلا من ذلك إلى جنوب إفريقيا لارتباطه بموعد مع طبيب.

وهددت الشرطة في ذلك الوقت بإصدار أمر بالقبض على تاباني إذا توافر دليل على أنه يحاول الهروب من العدالة. ونفى تاباني أي دور له في هذه الجريمة.

وقُتلت ليبوليلو (58 عاما) زوجة تاباني السابقة في يونيو سنة 2017 قبل يومين من توليه السلطة للمرة الثانية كرئيس للوزراء، وقبل شهرين من زواجه من زوجته الحالية مايساياه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن نائب قائد الشرطة، باسيكا موكيتي أنه “سيتم وضع ترتيبات جديدة لمثول تاباني أمام المحكمة لأنه يجب أن يكون سليما من أجل حضور الجلسة”.

ووُجهت أيضا لمايساياه (42 عاما) تهمة تنظيم ارتكاب هذه الجريمة، ولكنها حاليا مطلقة السراح بكفالة، ونفت ضلوعها في هذه الجريمة.

المصدر: رويترز