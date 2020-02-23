إسبانيا – هز البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباك في مباراته الألف ضمن مسيرته الزاخرة، وقاد يوفنتوس إلى الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على سبال 2-1، أمس في المرحلة 25 من المسابقة.

وخاض “الدون” 33 مباراة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل رحلة لعب فيها 292 مباراة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و438 مع ريال مدريد الإسباني، و73 مع يوفنتوس، و164 مع منتخب بلاده، سجل في هذه المباريات جميعها 725 هدفا.

وفي نفس اليوم، دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي الـ1000 مباراة، بمشاركته في تسجيل أكثر من 1000 هدف في مسيرته، بعدما أحرز 4 أهداف “سوبر هاتريك”، في فوز فريقه برشلونة على ضيفه إيبار، لحساب الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك ميسي في تسجيل 1002 هدف في مسيرته الحافلة حتى الآن، في 853 مباراة خاضها مع نادي برشلونة ومنتخب بلده الأرجنتين، حيث أحرز 396 هدفا وصنع 306 أهداف.

المصدر: وكالات