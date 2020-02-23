“سيتي” يبتعد بوصافة “البريميرليغ” إثر فوزه على “ليستر”

“سيتي” يبتعد بوصافة “البريميرليغ” إثر فوزه على “ليستر”

انجلترا – حقق مانشستر سيتي فوزُا صعبًا على مضيفه ليستر سيتي بهدف وحيد، امس ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية نسبية لمانشستر سيتي الذي عانى على المستوى الدفاعي أمام هجمات وتحركات لاعبي ليستر.

في الشوط الثاني، سيطر السيتي على المباراة وتمكن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 61 أهدرها المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لينجح البديل البرازيلي غابرييل خيسوس في تسجيل هدف الفوز بعد استغلاله لتمريرة رائعة من الجزائري رياض محرز.

بهذا الانتصار، ابتعد مانشستر سيتي بالمركز الثاني بعد أن رفع رصيده للنقطة 57، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن ليستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 50 في المركز الثالث.

الأناضول